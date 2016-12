Nfl, il Superbowl in esclusiva con telecronaca in italiano su Premium

5 febbraio 2016

Domenica 7 febbraio 2016, su Premium Sport HD verrà trasmesso in diretta alle ore 00.00 (notte tra domenica 7 e lunedì 8), in esclusiva assoluta con telecronaca italiana, il “ 50°Superbowl ”, l’atto conclusivo della stagione NFL che vede di fronte i Carolina Panthers ai Denver Broncos. La 50esima edizione di uno degli eventi mediaticamente più seguiti del panorama sportivo internazionale avrà come cornice il “Levi’s Stadium” di Santa Clara, in California, che può ospitare oltre 68.000 posti a sedere. Gli abbonati di Premium saranno gli unici a poter seguire quello che è stato ribattezzato il “Golden Superbowl” con il commento in italiano. "Superbowl d'oro" perché si terrà in California, soprannominata "The Golden State"; perché lo stadio in cui si giocherà la partitissima è l'impianto dei 49ers, franchigia che prende il nome dai minatori della corsa all'oro californiana; infine, perché il cinquantesimo anniversario è tradizionalmente soprannominato "nozze d'oro".

Per i Panthers sarà il secondo Superbowl della sua storia, dopo il precedente di 12 anni fa perso contro New England. Per i Broncos, invece, questa sarà l’ottava volta che gareggeranno per il titolo, la seconda negli ultimi tre anni: per ora hanno perso cinque volte su sette, record negativo nella storia della NFL. Suggestiva la sfida tra i due quarterback, Cam Newton e Payton Manning, protagonisti designati per la finale. Come da tradizione, il Superbowl mischia lo sport allo spettacolo e nell’Halftime Show, la manifestazione di metà gara, si esibiranno stelle della musica mondiale come i Coldplay, Beyoncè, mentre Lady Gaga intonerà l’inno americano prima del fischio d’inizio. La telecronaca del “50° Superbowl” è affidata a Gabriele Cattaneo, Federico Mastria e Guido Bagatta. Ma tutti gli spettatori potranno interagire con i telecronisti utilizzando l’hashtag #superbowlpremium. Inoltre, l’intero evento sarà riproposto in replica su Mediaset Italia 2 lunedì 8 febbraio alle ore 21.10.