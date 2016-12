Nfl: i Seahawks risorgono, i 49ers sprofondano

23 ottobre 2015

I Seahawks espugnano il Levi's Stadium di Santa Clara in California battendo con un netto 20-3 i San Francisco 49ers nel Thursday night della 7a settimana di Nfl. Seattle, vicecampione in carica del campionato di Football americano, torna a respirare in classifica dopo 2 sconfitte consecutive mentre la formazione californiana prosegue il suo periodo negativo con solo 2 vittorie all'attivo a fronte di 5 ko e il penultimo posto nella Nfc.



Grande protagonista al Levi’s Stadium è stato Marshawn Lynch con 122 yards corse e il primo touchdown che ha sbloccato l’incontro. Russell Wilson si inventa un passaggio di 43 yards per il TD di Tyler Lockett che chiude virtualmente il match nel secondo quarto. Il quarterback di Seattle mette a referto un totale di 235 yards in passaggio. I 49ers mettono a segno solo un Field Goal nel terzo quarto ma non possono nulla contro lo strapotere degli Seahawks.