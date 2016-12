Nfl: i Seahawks fermano i Patriots, festa Cowboys

14 novembre 2016

Va ai Seahawks il big match della week 10 di Nfl: Seattle si impone 31-24 sul campo dei Patriots con Russell Wilson che vince la gara a distanza tra quarterback con Tom Brady mettendo a referto 348 Yards e 3 Touchdown contro le 316 Yds e 1 Td del rivale. Nella classifica di Afc, New England viene raggiunta in vetta dai Chiefs che battono 20-17 i Panthers. I Cowboys sconfiggono 35-30 gli Steelers e restano al comando nella Nfc.

Al Gillette Stadium i Seahawks si prendono la rivincita del SuperBowl perso nel 2015 riuscendo nell'impresa di fermare per ben 4 volte nei minuti finali l'attacco dei Patriots a ridosso della linea delle 2-yard. Gli uomini chiave della vittoria di Seattle sono Russell Wilson e Doug Baldwin. Quest’ultimo sigla i tre touchdown decisivi su servizio del quarterback. Tra i Patriots si salva LeGarrette Blount che segna 3 Td in corsa.



I Cowboys espugnano l'Heinx Field di Pittsburgh con un sontuoso Ezekiel Elliott, capace di mettere a segno tre touchdown (di cui due nei 120 secondi finali) a fronte di 114 yards corse. Dallas resta così al comando della Nfc con 8 vittorie e una sola sconfitta. Nella Afc, invece, i Chiefs agganciano in vetta i Patriots vincendo al Bank of America Stadium, casa dei Panthers. Carolina parte col piede sull'acceleratore e all'intervallo lungo è avanti 14-3 con un Td a testa per Newton e Funchess. Kansas City si sveglia nel quarto quarto e mette a segno un parziale di 17-0 culminato col Field Goal trasformato dalle 37-yards da Cairo Santos.