Nfl: i Patriots restano imbattuti, Bills al tappeto

24 novembre 2015

New England da dieci in pagella. Nel monday night della week 11 di Nfl, i Patriots superano 20-13 i Bills e restano l'unica squadra imbattuta insieme ai Panthers, con un record di 10-0. Con Buffalo però non è stato semplice per Brady e compagni, orfani dell'infortunato Edelman: i ragazzi di coach Belichick, infatti, non giocano una partita spettacolare, mettono a referto il punteggio più basso della loro stagione ma portano comunque a casa la vittoria.

In un Gillette Stadium gremito, i Patriots partono a rilento e chiudono sul 10-3 il primo tempo con il touchdown di White. Nella ripresa i Bills acciuffano il pari (10-10) grazie a McCoy, ma poi vanno al tappeto affondati da un altro touchdown di White. Buffalo si arrende con onore dopo un'ottima partita: gran parte del merito è di coach Ryan, bravo ad ingabbiare Tom Brady (ha lanciato per 277 yards). Per New England continuano inoltre le brutte notizie sul versante infortuni: dopo il piede rotto di Edelman, si fermano pure Aaron Dobson e Danny Amendola, entrambi da valutare. La nota positiva per i Pats è aver portato in porto una partita pur senza brillare e nel prossimo turno, in caso di vittoria con i Broncos e sconfitta dei Jets con Miami, sarebbero già sicuri del primo posto nell'AFC East.