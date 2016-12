Nfl: i Panthers si salvano, cadono i Saints

18 novembre 2016

Nel Thursday Night della Week 11 di Nfl i Panthers battono 23-20 i Saints al Bank of America Stadium in un match contraddistinto dagli infortuni. I vice-campioni in carica proseguono nel loro altalenante avvio di stagione e rischiano di gettare al vento una vittoria che appariva già in tasca, subendo la rimonta di New Orleans che sigla un parziale di 17-0 nell'ultimo quarto. Per il quarterback Cam Newton 192 Yards e 1 passaggio da Touchdown.