Nfl: i Giants si fermano a Philadelphia

20 ottobre 2015

Il match del Lincoln Financial Field inizia bene per i Giants che si portano sul 7-0 con la meta del fenomenale ricevitore Odell Beckham ben imbeccato da Eli Manning. Da lì però sale in cattedra la difesa degli Eagles: Ryan intercetta lo stesso Manning e sull'attacco successivo Bradford trova in meta Cooper per il 7-7 mentre il 14-7 è del cornerback Carroll che pizzica un altro lancio di Manning e riporta direttamente la palla in endzone.



Nella ripresa, sul 17-7 per Philadelphia, gli Eagles controllano il match e lo chiudono con la meta su corsa da 12 yards di Murray e il calcio di Surgis per il definitivo 27. Dopo 3 vittorie di fila si ferma così la striscia dei New York Giants che vengono raggiunti in testa alla NFC East proprio dagli Eagles col record di 3-3.