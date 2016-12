Nfl: i 49ers travolgono i Vikings, i Falcons battono gli Eagles

15 settembre 2015

Al Levi's Stadium di Santa Clara in California arriva una vittoria all'esordio per Jim Tomsula, nuovo coach dei 49ers. Lo stesso allenatore, al termine del match, rende merito a Hyde per la sua prestazione: "Vogliamo un football di corsa e oggi Carlos ha fatto un grandissimo lavoro". Il quarterback di San Francisco, Colin Kaepernick ha lanciato per 165 yards. Gara da dimenticare, invece, per i Vikings che non sono riusciti a confezionare neanche un touchdown.



Ad Atlanta i padroni di casa dei Falcons partono col piede sull'acceleratore chiudendo sul 20-3 i primi due quarti. Al rientro in campo, però, gli Eagles tornano in partita siglando due touchdown e si portano addirittura avanti nel quarto parziale sul punteggio di 24-23. Da qui in poi due field goal di Bryant regalano il successo ai Falcons. Da segnalare la prova del wide receiver Julio Jones con 141 Yards corse in ricezione e 2 touchdown a segno.