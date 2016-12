Nfl, Hernandez colpevole di omicidio volontario: è ergastolo

Aaron Hernandez è stato condannato in primo grado per l'omicidio di Odin Lloyd nel giugno 2013 e passerà il resto della sua vita in prigione. Questa la sentenza dello stato del Connecticut: la giuria ha impiegato 36 ore, nel giro di 7 giorni, per arrivare a un giudizio unanime sull'ex tight end dei New England Patriots. Per lui c'è l'ergastolo senza possibilità di ottenere libertà vigilata in futuro a causa della violenza con cui ha ucciso.