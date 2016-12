Nfl: Hail Mary pass di Rodgers! Green Bay vola

4 dicembre 2015

Primo periodo da incubo per i Packers, travolti 17-0 con un parziale da incubo che si trascinerà identico fino alla fine del secondo: nel terzo parte la rimonta di Green Bay, completata poi nell'ultimo quarto, ma in un modo che nessuno si aspettava. Il cronometro dice 0:00 da giocare e il punteggio è sul 23-21 per i Lions: palla in mano ad Aaron Rodgers e lancio della disperazione, quello che una volta su cento si realizza. Ma questa è 'quella volta': l'ovale vola per 61 yards e termina la sua corsa sull'erba e in touchdown, accompagnata da Richard Rodgers e facendo impazzire di gioia i Packers. È il sorpasso definitivo, reso più corposo dalla trasformazione del quarterback.



Con questo successo insperato il club del Wisconsin porta la sua striscia sull'8-4, ma l'ottavo successo è figlio soprattutto dell'Hail Mary Pass di Rodgers. Il termine è stato coniato il 28 dicembre 1975, dopo una gara playoff tra Dallas e Minnesota. Il quarterback dei Cowboys Roger Staubach, protagonista del lancio decisivo per il ricevitore Drew Pearson disse: "Chiusi gli occhi e dissi un'Ave Maria". E andò bene, proprio come ad Aaron Rodgers.