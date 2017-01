Nfl: Giants battuti, a rischio i playoff

23 dicembre 2016

I Giants dovevano vincere per fare un passo deciso verso i playoff, ma così non è stato e nell'anticipo della 16a giornata a far festa sono stati gli Eagles. Philadelphia, nonostane l'eliminazione certa, si è imposta su New York per 24-19. Adesso Manning e compagni dovranno sperare nei risultati negativi delle avversarie di conference (Detroit, Green Bay, Atlanta e Tampa Bay). Decisivo un intercetto di Brooks ai danni proprio del QB dei Giants.