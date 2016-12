Nfl: Fitzpatrick si vendica, i Jets battono Buffalo

16 settembre 2016

La vendetta di Ryan Fitzpatrick . Il 33 enne quarterback di Gilbert è il grande protagonista del thursday night della seconda settimana di Nfl : è lui a prendersi una piccola rivincita su coach Rex Ryan, è lui a trascinare i suoi New York Jets ad un fondamentale 37-31 sui Buffalo Bills. Primo successo stagionale per gli uomini di Todd Bowles, sconfitti dai Bengals all'esordio; secondo ko in due gare, invece, per i Bills.

Fitzpatrick porta a termine 24 passaggi complessivi su 34 e lancia per 374 yards complessive, ispirando i tre touchdown di Matt Forte e quello decisivo di Eric Decker. E' una vittoria personale per il qb dei Jets, che era 1-8 nei precedenti con le squadre di Ryan. I Jets, peraltro, venivano da una striscia negativa di ben cinque sconfitte negli ultimi incontri con i rivali: tutto cancellato dall'importante successo del New Era Field.



Si tratta di una vittoria fondamentale, e molti in America ritengono che i Jets abbiano già salvato la stagione. Nelle prossime gare, infatti, New York se la vedrà con Chiefs, Seahawks, Steelers, Cardinals e Ravens: non certo scontri semplici per una squadra titubante. E ancor più titubante è il cammino dei Bills, sotto 2-0 in regular season e avviati verso un 2016 piuttosto anonimo. La prossima sfida, proprio contro Arizona, potrà dire di più.