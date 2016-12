Nfl: Eagles piegati, Redskins ai playoff

27 dicembre 2015

Serviva una vittoria ai Washington Redskins e la vittoria è arrivata, 38-24 sul campo dei Philadelphia Eagles: un successo decisivo per la conquista del titolo della Nfc East Division e di conseguenza il pass per i playoff. I Redskins sono stati trascinati dal quarterback Kirk Cousins, 4 passaggi da touchdwon e 365 yards lanciate, e Jordan Reed, 9 ricezioni per 129 yards e due mete. Proprio i due touchdwon di Reed ribaltano il 7-0 iniziale di Philadelphia per il 13-6, che diventa 16-10 all'intervallo.



Nel terzo periodo Murray segna la meta che tiene in vita gli Eagles sul 23-17 ma poco dopo la difesa dei Redskins recupera un fumble e con DeAngelo Hall riporta il pallone in meta per il 30-17. All'inizio del quarto e ultimo periodo Cousins firma il suo quarto lancio in meta della serata per Garçon che col 38-17 chiude definitivamente i conti. Il risultato promuove Washington alla post season e automaticamente elimina Philadelphia e anche i New York Giants.