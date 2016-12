Nfl: derby ai Raiders, stesi i Chargers

25 dicembre 2015

Un field goal da 31 yard di Sebastian Janikowski regala ai Raiders il successo per 23-20 sui Chargers all'overtime nel derby californiano, Thursday Night della 16esima e penultima settimana della regular season Nfl. Ormai fuori dalla lotta per i playoff, Derek Carr e compagni hanno giocato con ogni probabilità la loro ultima gara a Oakland prima di trasferirsi a Los Angeles il prossimo anno. Undicesimo ko per San Diego.