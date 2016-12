Nfl: Dalton trascina i Bengals, Browns al tappeto

6 novembre 2015

Avvio di stagione Nfl davvero straordinario per i Bengals che conquistano l'ottava vittoria in otto incontri nel Thursday night della nona settimana del campionato di Football americano. Cincinnati sconfigge 31-10 tra le mura amiche del Paul Brown Stadium i Cleveland Browns e resta al comando della classifica di AFC. Grande protagonista dell'incontro è Andy Dalton che regala tre passaggi vincenti a Tyler Eifert per altrettanti touchdown.