Nfl: Cowboys spaziali, sorridono gli Steelers

25 novembre 2016

Nella serata del ' Thanksgiving Day ' vanno in scena tre anticipi della Week 12 di Nfl. I Dallas Cowboys vincono la decima gara consecutiva della stagione (dopo il ko in apertura con i Giants) battendo 31-26 i Washington Redskins con il quarterback Dak Prescott e il rookie Ezekiel Elliott sugli scudi. I Pittsburgh Steelers si impongono 28-7 sugli Indianapolis Colts. Fanno festa anche i Detroit Lions che sconfiggono 16-13 i Minnesota Vikings.

Nella classifica di Nfc prosegue il dominio incontrastato dei Cowboys che mettono a segno, contro i Redskins, la decima vittoria di fila. Sembra ormai un lontano ricordo il primo ko in apertura di stagione contro i Giants per la franchigia di Dallas che viene trascinata dal quarterback Dak Prescott, autore di 1 Td pass, 1 Td e 195 Yds di passaggio. Grandissima prova anche quella del running back classe 1995, Ezekiel Elliott, che mette a referto 2 touchdown con 97 Yds di corsa completate.



In casa Steelers funziona a meraviglia l'asse Ben Roethlisberger-Antonio Brown. Il quarterback di Pittsburgh serve infatti 3 palloni per altrettanti touchdown messi a segno dal wide receiver. A suggellare la serata di grazia e a castigare definitivamente i Colts ci pensa il running back Le'Veon Bell, capace di correre per 120 yards con 1 touchdown all'attivo. Terzo successo di fila per i Lions che collezionano un touchdown a inizio incontro con Anquan Boldin (su servizio di Matthew Stafford) e chiudono i conti soltanto allo scadere del quarto parziale con un Field Goal realizzato dalle 40 Yards da Matt Prater.