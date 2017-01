Nfl: Cowboys implacabili, Lions domati

27 dicembre 2016

Il grande protagonista della notte dei Cowboys è il wide receiver Dez Bryant che sigla due touchdown e, per la prima volta nella sua carriera, veste i panni di quarterback e serve un passaggio vincente per il Td messo a segno da Jason Witten. Prestazione decisamente positiva anche per il 'vero' Qb di Dallas, Dak Prescott, che lancia 212 Yds e mette a referto 3 Td pass. Per i Lions, invece, si segnala un solo Td pass del quarterback Matther Stafford. Nell'ultima giornata di regular season i Cowboys, ormai sicuri del primo posto in Nfc, potranno fare ampio turnover a Philadelphia mentre Detroit non può permettersi passi falsi nel match casalingo con Green Bay: in palio ci sono i playoff e il primato nella classifica di Division (Nfc Nord).