Nfl: Cowboys ancora vivi, Washington al tappeto

8 dicembre 2015

Errori, attacchi lenti e possessi regalati agli avversari: Washington e Dallas non fanno certo a gara per regalare un match spettacolare agli 80.444 arrivati a Landover. Per vedere il primo touchdown su azione bisogna aspettare l'ultimo minuto del quarto periodo, con McFadden che porta gli ospiti sul 16-9 con una corsa in end zone. Washington non ci sta, e pareggia i conti con un lampo di Cousins, che sforna un td pass ricevuto che le sapienti mani di DeSean Jackson tramutano nel 16-16 con appena 44" sul cronometro. Tutti pronti per i supplementari, e invece no, perchè Bailey a nove secondi dal fischio finale prende la mira e da oltre la linea di metà campo spedisce l'ovale in mezzo ai pali, consegnando alla squadra di Garrett una vittoria fondamentale. Cowboys che rimangono all'ultimo posto nella Nfc East con 4 vittorie e 8 sconfitte, ma i playoff e il primo posto della division sono lì alla portata, visto il record di Redskins, Eagles e Giants (5-7).