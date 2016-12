Nfl: colpo Houston, primo ko per Cincinnati

17 novembre 2015

Dopo 8 vittorie di fila i Cincinnati Bengals perdono l'imbattibilità. Nel Monday Night della decima settimana del campionato di football americano Nfl i Bengals cadono fra le mura amiche del Paul Brown Stadium 10-6 contro gli Houston Texans in un match in cui non riescono nemmeno a segnare un touchdown. Per gli ospiti decide la meta di Hopkins nell'ultimo periodo. Cincinnati resta al comando della Afc North mentre i Texans agganciano i Colts in vetta alla Afc South.