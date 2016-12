Nfl: colpaccio Broncos, cadono i Patriots

30 novembre 2015

Nella week 12 di Nfl matura la prima sconfitta stagionale dei campioni in carica: i Patriots cadono 30-24 allo Sports Authority Field at Mile High di Denver. Sotto una fitta nevicata i Broncos si impongono all'overtime grazie ad un touchdown di C.J. Anderson. Serata da dimenticare per New England che perde per un infortunio al ginocchio il suo tight end migliore, Rob Gronkowski.