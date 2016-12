Nfl: Chiefs stellari, Raiders al tappeto

9 dicembre 2016

Il match dell'Arrowhead Stadium si decide nel secondo quarto. I Raiders, passati in vantaggio in apertura di gara con un Field Goal di Janikowski, subiscono il touchdown del sorpasso di Hill su passaggio di Smith. A far gioire i tifosi dei Chiefs ci pensa poi Charcandrick West con il Td del 14-3. A chiudere i virtualmente l'incontro ci pensa ancora Hill con il touchdown da 78 Yds che affossa le speranze di Oakland. I Raiders provano a reagire ma collezionano solo un Td con Latavius Murray. Il quarterback degli ospiti Derek Carr lancia 117 Yds ma senza Td. Con questo successo i Chiefs eguagliano il record di 10 vittorie e 3 sconfitte dei Raiders ma li superano nella classifica di Division in virtù degli scontri diretti. Kansas City si era infatti imposta anche nella Week 6 con il punteggio di 26-10 ad Oakland.