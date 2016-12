Nfl: Chancellor lancia i Seahawks, Detroit a terra

6 ottobre 2015

Nel monday night della quarta settimana di Nfl i Seahawks costringono Detroit alla quarta sconfitta in altrettante gare. Al CenturyLink Field di Seattle finisce 13-10 per i padroni di casa, che a 1'45" dalla fine del match si salvano grazie ad un intervento di Kam Chancellor , che costringe Calvin Johnson a un fumble sulla linea del touchdown . Nel frattempo arriva il primo esonero dell'anno: i Miami Dolphins fanno fuori coach Philbin.

Dopo un avvio senza troppi squilli e un primo quarto terminato ancora sullo 0-0 ci pensano i Seahawks a sbloccare l'incontro: Wilson lancia per 24 yards per Baldwin, bravo a realizzare il touchdown che apre il match nel secondo periodo. Nel terzo Seattle accelera (13-3) ma subisce il ritorno di Detroit nell'ultima frazione (chiusa con parziale di 0-7). A rispedire al mittente le velleità di vittoria dei Lions è stato però il ruggito di Chancellor, splendidamente coadiuvato dall'intervento difensivo di Earl Thomas. Intanto è Dan Campbell a saltare in sella a Miami, al posto di Philbin.