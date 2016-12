Nfl: Carolina sa solo vincere, Colts ko al supplementare

3 novembre 2015

Un field gol da 52 yard di Graham Gano in pieno overtime conserva l'imbattibilità di Carolina. Nel monday night del week 8 di Nfl, i Phanters superano 29-26 Indianapolis e raggiungo New England, Cincinnati e Denver nella ristretta cerchia delle franchigie ancora senza sconfitte. Terza delusione di fila per i Colts che nell'ultimo quarto riescono in una super rimonta da 23-6 a 23-23, ma poi sono costretti ad alzare bandiera bianca nel supplementare.