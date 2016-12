Nfl: Cardinals superstar, spazzati via i Jets

18 ottobre 2016

Uno strepitoso David Johnson trascina i Cardinals: nel monday night della week 6 di Nfl, Arizona strapazza a Glendale i Jets. Finisce 28-3 per i padroni di casa, che centrano così la seconda vittoria consecutiva in questo avvio di stagione (3-3 il loro record). Notte fonda per New York, alla quarta sconfitta di fila: 1-5 sin qui, per un avvio di certo non positivo. Sugli scudi il rb dei Cardinals: 111 yards e tre touchdowns per lui.