Nfl: Cardinals da urlo, vittoria e playoff

11 dicembre 2015

La settima vittoria consecutiva in Nfl ha un sapore speciale per gli Arizona Cardinals: il 23-20 rifilato ai Minnesota Vikings vale infatti l'accesso ai playoff per il secondo anno consecutivo, evento raro dalle parti di Glendale. A mettere il sigillo sull'undicesimo trionfo stagionale è un'azione difensiva di Freeney che a 5 secondi dalla fine stoppa Bridgewater negando al quarterback dei Vikings la possibilità di un passaggio vincente.