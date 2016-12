Nfl: Broncos troppo forti, prima resa Packers

2 novembre 2015

Prova di forza davvero notevole quella dei Broncos, che tengono a bada senza troppi problemi i Packers e lanciano un avviso alle contendenti: anche quest'anno bisognerà fare i conti con Peyton Manning e compagni. Gara difensiva pressoché perfetta di Denver, che limita al massimo Aaron Rodgers e consente al proprio quarterback di eguagliare il record di vittorie in regular season detenuto da un mostro sacro come Brett Favre (186).



Anche i Patriots non scherzano, perché il successo autorevole sui Dolphins consente a Brady e compagni di salire a 7-0: quattro i touchdown propiziati dal quarterback di New England. Quarta sconfitta in sette gare per Miami, la prima nell'interregno di coach Dan Campbell. Più sofferto il successo dei Bengals sugli Steelers, ora a 4-4: è Dalton a ispirare la vittoria con un lancio a tre minuti dalla fine del match, A.J. Green raccoglie l'invito e lascia a punteggio pieno Cincinnati.