Nfl: Bills corsari, Jets al tappeto

13 novembre 2015

Vendetta consumata per Rex Ryan che, da coach dei Buffalo Bills, vince 22-17 sul campo dei New York Jets , sua ex squadra che lo ha esonerato dopo sei stagioni, nell'anticipo della decima settimana del campionato Nfl. Un successo firmato soprattutto dalla difesa e dagli special team ospiti che hanno totalizzato due intercetti e un fumble riportato in meta. Bills e Jets sono ora appaiate al secondo posto della Afc East con 5 vinte e 4 perse.

Era una partita speciale per Rex Ryan, coach dei Buffalo Bills ed ex allenatore dei New York Jets che lo avevano cacciato in maniera non proprio signorile dopo sei stagioni. E alla fine la vendetta si è consumata visto che, nell'anticipo della decima settimana della stagione Nfl, i Bills si sono imposti 22-17 a East Rutherford contro i Jets e li hanno agguantati al secondo posto della Afc East con 5 vinte e 4 perse restando così in corsa per una wild card playoff.