Nfl: Baltimore sbanca Cleveland allo scadere

1 dicembre 2015

Nella sfida tra due deluse della stagione, i Baltimore Ravens vincono in volata 33-27 sul campo dei Cleveland Browns nel Monday Night del week 12 del campionato di football americano Nfl. Gli ospiti si portano avanti 17-3 ma i Browns rispondono e all'intervallo è 17-13. Nel terzo quarto Cleveland sorpassa grazie al linebacker Dansby che intercetta un lancio di Schaub, titolare al posto dell'infortunato Flacco, e riporta in meta il pallone del 20-17. I Ravens tornano davanti grazie a Aiken ma i Browns non ci stanno e impattano a 1'47" dal termine con il touchdown di Benjamin, lanciato da Davis. Poco dopo i Ravens sprecano con Schaub il drive della vittoria ma Cleveland non ne approfitta: a 3 secondi dalla fine Coons calcia per la vittoria ma è incredibile la giocata di Urban che mura il pallone, poi è Will Hill a recuperarlo e a riportarlo in meta per il successo Baltimore 33-27.