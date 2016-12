Nfl: Arizona riparte, San Francisco sempre più giù

7 ottobre 2016

Prima di questo match il record di entrambe era 1-3, che significa inizio a rilento. Dopo il Thursday Night della week 5 di Nfl sono i Cardinals ad aver riacceso il motore: nell’anticipo Arizona si è imposta 33-21 su San Francisco , centrando il suo secondo successo in stagione e condannando i 49ers ad un difficile 1-4. La vittoria arriva senza il QB titolare Palmer, infortunato: a conti fatti Stanton se la cava (124 yards e due TD pass).

Entrambe dovevano vincere ma solo una ce l’ha fatta, ed è stata la squadra che ha giocato in trasferta, a Santa Clara. Primo quarto totalmente bloccato e che va in archivio sullo 0-0, quindi si va all’intervallo sul 7-7. L’accelerazione dei Cards arriva nel terzo periodo (14-7) e confermato nell’ultimo (12-7), con i 49ers ormai alle corde. Ottima prova di David Johnson e Fitzpatrick, mattatori del Levi’s Stadium. Infine resta ancora seduto in panchina Kaepernick: il pubblico di casa chiama il suo ingresso, coach Kelly è invece di parere opposto.