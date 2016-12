Nfl: A.J. Green da applausi, i Bengals stendono i Dolphins

30 settembre 2016

Dopo due sconfitte consecutive, i Cincinnati Bengals tornano al successo nel Thursday Night della Week 4 di Nfl battendo con un sonoro 22-7 i Miami Dolphins. Al Paul Brown Stadium, i padroni di casa si impongono grazie alla grande prova di A.J. Green. Il 28enne wide receiver mette a referto 1 touchdown personale a fronte di 173 Yards corse. L'unico sussulto ospite è il passaggio da 76 yards del qb Ryan Tannehill per il touchdown di Kenny Stills.



La prova di Green è stata così dominante che nei primi 3 quarti di match il wide receiver aveva corso da solo più dell'intero attacco di Miami (166 Yards contro le 152 della squadra della Florida). Ma a regalare il successo ai Bengals è stata anche l'ottima prova del pacchetto difensivo guidato da Vontaze Burfict, rientrato dalla squalifica di tre giornate comminata per alcuni colpi proibiti. Se per Cincinnati il bilancio è in perfetta parità con due affermazioni su quattro gare, i Dolphins cadono per la terza volta in stagione con l'unico successo arrivato fin qui all'overtime con i Cleveland Browns.