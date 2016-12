Nfl, Patriots nella bufera: palloni sgonfi per favorire Brady?

Una nuova bufera minaccia l' Nfl , in particolare i New England Patriots . La squadra di Boston, che domenica ha conquistato l'ottavo pass per il Super Bowl vincendo il titolo Afc contro i Colts, è accusata di aver presentato all'arbitro della finale 11 palloni sgonfi su 12 con l'intento di favorire il suo quarterback Tom Brady . Analizzare il caso spetterà al commissioner Roger Goodell, ma il risultato della sfida (45-7) non è in discussione.

Regolamento vuole che ciascuna squadra fornisca all'arbitro 12 ovali, la cui regolarità viene controllata prima di riaffidarli a ciascun team. Se quindi i palloni fossero già stati presentati sgonfi al check, la responsabilità ricadrebbe sui direttori di gara, mentre se invece fossero stati "sabotati" a partita in corso scatterebbero le sanzioni nei confronti dei Patriots, ma niente che possa modificare l'esito finale della gara.

"A me piacciono i palloni soffici", aveva dichiarato nel 2011 Brady, che adesso si difende: "Ne ho sentite davvero tante, ma questa accusa è ridicola". Secondo l'accusa l'intento di New England, che con l'ottava presenza al Super Bowl eguaglia il record di Pittsburgh e Dallas, era favorire la presa sull'ovale del suo quarterback, che in caso di vittoria calerebbe il poker e raggiungerebbe leggende come Terry Bradshaw e Joe Montana.

E' record anche per il tecnico Bill Belichick, al sesto Super Bowl come solo il collega Don Shula. E' proprio lui però a gettare un'ombra sui Patriots: già nel 2007, infatti, fu condannato nell'ambito del caso spygate, per aver fatto riprendere da una telecamera i segnali difensivi della squadra avversaria, i New York Jets. Multa da 500mila dollari per lui e 250mila alla società: sarà servita a Belichick per imparare la lezione?