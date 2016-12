Nfl, playoff: colpaccio Colts, altro flop per Denver

Ancora una volta non c'è niente da fare per Peyton Manning: il suo sogno di vincere il Super Bowl coi Broncos va in frantumi in una sfida maledetta per Denver, ma vinta con pieno merito dai Colts. Beffa doppia per il quarterback, visto che l'amara sconfitta arriva proprio contro la sua ex squadra, quella con cui nel 2006 conquistò l'unico titolo di campione del mondo della sua carriera. Gara spaziale di Andrew Luck, l'allievo che supera il maestro: il qb da Stanford University passa per due touchdown e fa fuori i Broncos, che arrivavano all'incontro da strafavoriti.



Denver perde la sua prima gara stagionale tra le mura amiche, la più dura da digerire. Manning, a fine partita, è semplicemente distrutto: "Continuare a giocare? Non è una domanda semplice a cui rispondere, ci sto pensando. Ora non posso dirlo, non è il momento". Si avvicinano invece al secondo Super Bowl negli ultimi 5 anni i Green Bay Packers: al Lambeau Field serve un pizzico di fortuna ad Aaron Rodgers e compagni per avere la meglio dei Cowboys. Sfida molto equilibrata, nel finale è una decisione arbitrale molto discussa a favorire la rimonta dei padroni di casa, che tra una settimana proveranno a far fuori i Seattle Seahawks campioni in carica.