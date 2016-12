Nfl, playoff: passo avanti per Colts e Cowboys

Dopo l'intervallo, coi Colts avanti 13-10, sale in cattedra il quarterback Andrew Luck che con un lancio in corsa trova il ricevitore Moncrieff in meta per il 20-10, che diventerà 26-10 con altri due calci di Vinatieri nel quarto periodo. Per Luck una prova da 376 yards lanciate e la vittoria nel duello diretto con Andy Dalton, limitato a 155 yards e con tre sacks subiti. Per i Bengals è la settima sconfitta di fila nei playoffs mentre i Colts giocheranno ora a Denver l'11 gennaio contro i Broncos del grande ex Peyton Manning. Al Cowboys Stadium Dallas inizia male e viene colpita dai bollenti Detroit Lions che volano subito sul 14-0 con il lancio di Stafford per Tate che porta il pallone in meta e la corsa in endzone di Reggie Bush. Prima dell'intervallo i padroni di casa accorciano con il touchdown di Romo per Terrence Williams. Nel terzo quarto, sul 17-7, Detroit segna un altro calcio con Prater per il 20-7. Finita? Neanche per idea perchè i Cowboys accorciano con la meta di Murray e il field goal di Bailey e poi a 2 minuti dalla fine Romo, 293 yards lanciate, trova ancora Williams in endzone per il touchdown del sorpasso sul 24-20. Nel finale è la difesa a respingere gli ultimi disperati tentativi di Detroit che incassa l'ottavo stop di fila nei playoff. I Cowboys invece, con 34 successi, sono i più vincenti a livello di playoff: domenica prossima sfideranno i Green Bay Packers nel gelo di Lambeau Field. Le altre due sfide del Divisional Round sono Patriots-Ravens e Seahawks-Panthers.