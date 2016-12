Playoff Nfl, Wild Card Round: passano Carolina e Baltimora

Hanno preso il via questa notte i playoff di Nfl con il Wild Card Round. La prima qualificata è stata Carolina che ha sconfitto 27-16 Arizona, costretta a schierare in campo il terzo quarterback Ryan Lindley. Passa il turno anche Baltimora che si è imposta 30-17 su Pittsburgh. Gli Steelers erano orfani di Le Veon Bell, running back titolare e mvp della squadra in regular season.