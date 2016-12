Nfl: Ravens e Panthers ai playoff, piange Atlanta

Con le partite della settimana numero 17 si chiude la regular season Nfl: mancavano due squadre per completare il tabellone dei playoff. Ad aggiudicarsi gli ultimi posti disponibili sono stati Baltimore Ravens e Carolina Panthers. I vincitori del Super Bowl 2013 hanno conquistato un posto le wild card round della Afc grazie alla vittoria per 20-10 sui Browns, mentre la squadra di Rivera ha vinto lo scontro diretto nella Nfc South contro gli Atlanta Falcons, regolati 34-3.

Al M&T Bank Stadium di Baltimora prestazione super di Joe Flacco: l'mvp del Super Bowl XLVII completa 22 passaggi su 36 per 312 yards, con due td pass decisivi nell'ultimo quarto e guidando così la rimonta Ravens, andati sotto 10-3 dopo il touchdown Cleveland firmato Terrance West. Gli uomini di John Harbaugh giocheranno la prima partita dei playoff Afc in casa dei Pittsburgh Steelers, in virtà del ko dei San Diego Chargers contro Kansas City.

Ci spostiamo nella Nfc, al Georgia Dome di Atlanta, dove i Falcons si fanno asfaltare dai Carolina Panthers. Cam Newton e soci prendono subito le redini del match (10-0) ma a fare la differenza è la difesa, guidata dai 5 sacks di Thomas Davis. Carolina si prende così anche la vetta della Nfc South e i primi avversari sulla strada che porta a Glendale, sede del Super Bowl XLIX , saranno i Cardinals, da affrontare col fattore campo a favore.