Nfl: Steelers e Seahawks ai playoff

I New England Patriots battono in volata 17-16 i New York Jets e si assicurano il bye al primo turno dei playoff. Eliminati invece i Buffalo Bills, ko a sorpresa 26-24 contro gli Oakland Raiders, e i New Orleans Saints, battuti 30-14 dagli Atlanta Falcons di un super Matt Ryan (322 yards lanciate e una meta). Proprio i Falcons si giocheranno nell'ultima giornata il titolo dell'NFC South, e di conseguenza l'accesso ai playoff, contro i Carolina Panthers che hanno ritrovato il qb Cam Newton e hanno battuto 17-13 i Cleveland Browns. Facile successo per i Green Bay Packers, 20-3 contro Tampa Bay, mentre i Detroit Lions superano 20-14 i Chicago Bears: nell'ultima giornata Packers e Lions saranno di fronte per il titolo della NFC North. Infine grande vittoria dei Dallas Cowboys che, trascinati da un pazzesco Tony Romo da 218 yards e 4 touchdown lanciati, travolgono 42-7 gli Indianapolis Colts e vincono il titolo della NFC East.