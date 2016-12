Nfl: Green Bay fa piangere Tom Brady

Green Bay batte New England nella gara più attesa della 13esima settima Nfl. I Packers si impongono 26-21 e si confermano imbattibili in casa (6-0). Aaron Rodgers lancia per 368 yard, compresi due passaggi convertiti in touchdown e vince il duello con Tom Brady. Il quarterback dei Patriots lancia per 245 yard e due passaggi da touchdown ma subisce un placcaggio nel finale che spegne le speranze di rimonta di New England.