Nfl: New England travolgente, rimontona Dallas

Sono Patriots e Cowboys i protagonisti della 12.a settimana di Nfl. New England vince il big match di giornata contro i Detroit Lions : 34-9 il punteggio, Tom Brady lancia per 349 yards e 2 touchdown. Dallas , invece, si rende protagonista di una grande rimonta al cospetto dei New York Giants: sontuosa la ripresa dei texani, che s'impongono 31-28 grazie al touchdown di Dez Bryant a un minuto dalla fine. Vittoria per i campioni in carica: Seattle batte 19-3 Arizona.

Sfida di alta classifica al Gillette Stadium di Foxboro: 14 anni dopo il suo debutto da professionista, Tom Brady è ancora protagonista e guida i suoi Patriots (ora 9-2) ad una vittoria senza grossi problemi contro i temibili Lions (7-4). Non c'è storia in Massachusetts, i padroni di casa piazzano un terrificante 20-0 di parziale a cavallo dell'intervallo e schiantano Detroit, che arrivava al big match con la miglior difesa della Nfc.

Tony Romo confeziona, Dez Bryant marchia a fuoco la vittoria in rimonta dei Cowboys sui Giants: è un touchdown del wide receiver di Dallas a 1'01" dal termine a sigillare il 31-28 con cui i texani s'impongono al MetLife Stadium di East Rutherford. Il tutto nonostante una sontuosa prova di Odell Beckham, protagonista di un catch ad una mano che aveva aiutato New York a portarsi sul 21-10 all'intervallo. Poi la rimonta dei Cowboys, ora a 8-3 come Philadelphia e in vetta alla Nfc East; i Giants sono invece a score inverso (3-8) e salutano la possibilità di approdare ai playoff.

Non molla invece Seattle: al CenturyLink Field i campioni in carica mantengono vive le speranze di qualificarsi ai playoff con un concreto 19-3 sui Cardinals. Rimontona anche per i Broncos, che s'impongono con uno spettacolare 39-36 sui Dolphins (21 punti nell'ultimo periodo e tre touchdown per Demaryius Thomas). Prosegue anche la marcia di Green Bay: i Packers vincono 24-21 in esterna sui Vikings e si portano a 8-3 di score.