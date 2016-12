Nfl: Packers e Patriots super, Giants ko

Netto il dominio dei Packers (53-20) contro una Philadelphia troppo brutta per essere vera e che rimedia la terza sconfitta della stagione, ancora una volta in trasferta. Determinante nel successo di Green Bay la prova super di Aaron Rodgers (314 yard e 3 touchdown per lui) in una partita che è andata praticamente in archivio dopo i primi due quarti, chiusi con i Packers avanti 30-6. A senso unico l’altro big match tra New England e Indianapolis, con i Patriots che dominano sul campo dei Colts andando a vincere 42-20: strepitosa la prestazione di Jonas Gray che chiude l’incontro con 199 yard corse e quattro touchdown. Per New England è la sesta vittoria consecutiva. Fa rumore la quarta sconfitta stagionale dei Seahawks, battuti 24-20 all’Arrowhead Stadium di Kansas City dai Chiefs. Ora i campioni in carica di Seattle rischiano seriamente di rimanere fuori dai playoff.