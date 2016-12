Nfl: Cardinals perfetti nella domenica dei quarterback

A Glendale arrivavano gli agguerriti Eagles per la sfida tra due squadre dallo stesso record (5-1). Gara caratterizzata da un grande equilibrio, spezzato solo a 1'20" dalla fine con un'invenzione di Carson Palmer: il 34enne quarterback di Fresno lancia per 75 yards e pesca John Brown in end-zone, garantendo ai Cardinals il sesto successo (4-0 tra le mura dello University of Phoenix Stadium) del loro strepitoso avvio di stagione. All'Heinz Field di Pittsburgh sale in cattedra 'Big Ben': Roethlisberger è l'assoluto protagonista della quinta vittoria stagionale degli Steelers, che travolgono 51-34 i Colts. Una vera e propria lezione quella inflitta dal quarterback di origini svizzere al giovane collega Andrew Luck: Roethlisberger trova la 100esima vittoria in carriera su 150 match disputati dall'inizio, stabilendo anche il record di franchigia lanciando per 522 yards. Prova sontuosa anche quella di Tom Brady nella vittoria dei Patriots, che demoliscono 51-23 i Bears: al Gillette Stadium di Foxboro il fenomeno di San Mateo completa 30 passaggi su 35 e favorisce ben 5 touchdown, di cui 3 per Rob Gronkowski. Da segnalare, infine, la clamorosa rimonta dei Lions sui Falcons nella sfida giocata nella splendida cornice londinese di Wembley: Detroit, sotto 21-0 all'intervallo, travolge Atlanta nella ripresa e grazie ad un field goal di Matt Prater si aggiudica il match, salendo a 6-2 in classifica.