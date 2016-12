Nfl: Brady e Manning nella leggenda

Tom Brady e Peyton Manning entrano nella leggenda del football americano. I quarterback di New England Patriots e Denver Broncos rispettivamente, hanno stabilito nuovi record dopo la 5.a settimana della regular season Nfl. Brady ha guidato i Patriots alla vittoria 43-17 contro gli imbattuti Cincinnati Bengals lanciando per 292 yards e firmando 2 passaggi da touchdown: il quarterback, fidanzato con la top model Gisele Bundchen, è diventato così il sesto nella storia a superare le 50.000 yards lanciate in carriera.

Ha fatto ancora meglio Peyton Manning che, nella vittoria per 41-20 dei Denver Broncos sugli Arizona Cardinals in cui ha lanciato per 479 yards con 4 TD pass, è diventato il secondo quarterback nella storia a superare i 500 touchdown in carriera: 503 per lui, 508 per il primatista assoluto, il leggendario Brett Favre. Nel successo di Denver va segnalato anche la prova da record di Demaryius Thomas, che ha stabilito il nuovo record di franchigia con 226 yards su 8 ricezioni (e 2 touchdown). Vittorie anche per Philadelphia Eagles (34-28 sui Rams), dei Dallas Cowboys (20-17 in overtime nel derby coi Texans), degli Steelers (17-9 sui disastrosi Jaguars), dei Chargers (31-0 su New York Jets) e dei San Francisco 49ers (22-17 sui Kansas City Chiefs).