Nfl: i Chiefs schiantano i Patriots

Nel Monday Night della quarta settimana di Nfl i Kansas City Chiefs si sbarazzano per 41-14 dei New England Patriots. All'Arrowhead Stadium è decisivo il ritorno in campo del running back Jamaal Charles, che dopo aver saltato la vittoria di Miami di settimana scorsa per un problema al ginocchio firma tre touchdown decisivi per il successo. Seconda sconfitta della stagione per Tom Brady e compagni, una delle più pesanti della gestione Belichick.