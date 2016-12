Nfl: urlo Giants, Redskins annullati

Nel match del giovedì notte di Nfl , i Giants espugnano il FedEx Field di Landover battendo con un netto 45-14 i Redskins. Grande protagonista della serata è il quarterback Eli Manning , autore di 4 passaggi utili per il touchdown. Tre di questi sono stati completati da un ottimo Larry Donnel che, fino a questa notte, ne aveva messo a segno soltanto uno nella sua biennale carriera. Il tight end dei Giants chiude la sua gara anche con 54 yards di corsa.

Eli Manning, fratello minore di Peyton (stella dei Broncos), è in serata di grazia e riesce ad andare a segno con 28 passaggi su 39 a fronte di 300 yards totali regalando, come detto, 4 touchdown. Prova davvero deludente, invece, per il quarterback dei Redskins, Kirk Cousins con soli 19 su 33 passaggi completati e appena un touchdown (messo a segno da Andre Roberts).