Nfl: i Colts sciupano tutto, vittoria Eagles

Secondo stop consecutivo e partenza con il freno a mano tirato per gli Indianapolis Colts: i campioni in carica della AFC South subiscono una sconfitta (30-27) per mano dei Philadelphia Eagles nel Monday Night della seconda settimana di Nfl. Al Lucas Oil Stadium di Indianapolis, nei quattro minuti finali del match i padroni di casa si fanno prima raggiungere e poi sorpassare in volata dagli avversari, trascinati dal quarterback Nick Foles.