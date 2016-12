Nfl: volano i Broncos, riscossa Patriots

A Denver i Broncos restano imbattuti grazie al successo 24-17 sui Chiefs: protagonista il solito Peyton Manning che lancia per 242 yards totali e firma tre passaggi da touchdown. Secondo successo in altrettante gare anche per i sorprendenti Buffalo Bills (29-10 ai Dolphins), per gli Arizona Cardinals (25-14 ai Giants), per i Cincinnati Bengals (24-10 ai Falcons), per i Carolina Panthers di Cam Newton (24-7 sui Lions) e per gli Houston Texans (30-14 contro i Raiders). Festeggiano la prima vittoria stagionale i New England Patriots di Tom Brady che travolgono 30-7 i Minnesota Vikings dell'ex Matt Cassel, così come i Dallas Cowboys che, con un Tony Romo da 176 yards lanciate e un td pass, vincono 26-10 in casa dei Titans.

Spicca il successo a sorpresa dei Cleveland Browns che battono 26-24 i New Orleans Saints, ancora a bocca asciutta: decisivo il calcio da tre punti di Cundiff da 29 yards a 3 secondi dal termine. Prova maiuscola per Aaron Rodgers che, con 3 passaggi da touchdown e 346 yards lanciate, trascina i Green Bay Packers al successo in rimonta (da 21-3) contro i New York Jets per 31-24. Cadono i campioni in carica dei Seattle Seahawks sconfitti 30-21 a San Diego dai Chargers spinti da un maestoso Antonio Gates che porta tre palloni in meta. Infine successo dei Chicago Bears che vincono 28-20 contro i San Francisco 49ers, al debutto nel nuovo stadio, il Levi's Stadium a Santa Clara. Pazzesca rimonta dei Bears che, sotto 20-7 dopo tre quarti, ribaltano il risultato con tre td pass di Jay Cutler, due dei quali per Brandon Marshall.