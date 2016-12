Nfl: Buffalo e Atlanta, buona la prima. Patriots ko

Dopo il successo dei campioni in carica di Seattle nella prima gara stagionale di Nfl, le partite della domenica regalano sorprese. La più grossa a Chicago, dove i Bears devono arrendersi ai Buffalo Bills che si impongono 23-20 all'overtime. Cadono i New England Patriots, battuti 33-20 da Miami. Serve un supplementare anche ad Atlanta: i Falcons battono 37-34 i Saints e devono ringraziare Bryant, autore del calcio che decide l'incontro.

Inizia nel peggiore dei modi la stagione dei Dallas Cowboys, battuti sonoramente dai San Francisco 49ers che si impongono 28-17 realizzando tutti i punti nei primi 16 minuti di gioco. Sorridono i New York Jets, vittoriosi al Met Life Stadium contro gli Oakland Raiders (19-14). La vittoria più netta è quella dei Minnesota Vikings che, grazie a una difesa di ferro, strapazzano i Saint Louis Rams col punteggio di 34-6. Partenza ok per Denver: i Broncos, sconfitti da Seattle nell’ultimo Superbowl, rischiano qualcosa nella ripresa ma riescono ad avere la meglio sui Colts (31-24).