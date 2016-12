Nfl: parte la caccia ai Seattle Seahawks

Dopo sette lunghi mesi trascorsi dal Superbowl di New York, stravinto dai Seattle Seahawks c ontro i Denver Broncos, nella notte tra giovedì e venerdì scatta la regular season NFL 2014-2015 . La nuova stagione del football americano si apre con l'anticipo della prima settimana proprio a Seattle tra i campioni in carica e i Green Bay Packers con un duello stellare tra due quarterback del calibro di Russell Wilson e Aaron Rodgers. Saranno 17 le giornate da giocare, poi le migliori 6 squadre di ciascuna conference (AFC e NFC) si sfideranno nei playoff: l'1 febbraio 2015, allo University of Phoenix Stadium di Glendale , in Arizona, andrà in scena il Superbowl XLIX che assegnerà il titolo di campioni con il Vince Lombardi Trophy.

Nella AFC i favoriti sono i Denver Broncos di Peyton Manning che hanno rinforzato la difesa per provare a prendersi la rivincita e conquistare il titolo. Gli avversari più pericolosi sono i soliti New England Patriots di Tom Brady e Rob Gronkowski, i Kansas City Chiefs di Alex Smith, gli Indianapolis Colts di Luck e del running back Richardson e ovviamente attireranno attenzione i Cleveland Browns col quarterback rookie Johnny Manziel, una celebrità fin dai tempi del college. Nella NFC i Seahawks campioni in carica partono coi favori del pronostico e con Wilson, il running back Lynch e il fenomenale difensive back Richard Sherman, puntano ad una doppietta che in NFL non si vede dai Patriots del 2004 e 2005. Philadelphia, Detroit, Green Bay possono essere outsider, Carolina e San Francisco hanno due fenomeni in regia come Cam Newton e Colin Kaepernick ma poco altro e allora sono i New Orleans Saints di Drew Brees la formazione più accreditata per dar problemi ai Seahawks. La nota negativa di questa stagione che sta per partire è l'assenza, ancora una volta, di un giocatore italiano: il kicker Giorgio Tavecchio, ex California University, è stato tagliato proprio all'ultimo degli Oakland Raiders, peccato.