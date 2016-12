Denver Broncos: Manning, un predestinato al Super Bowl

E' l'uomo dei record, ma è già straordinario vederlo camminare normalmente. Peyton Manning è la superstar della NFL, guadagna 20 milioni di dollari a stagione, eppure appena un paio di anni sembrava prossimo al ritiro. Ripetuti gli infortuni alla schiena e al collo che lo hanno costretto a tre interventi per la fusione di due vertebre. Operazioni rischiose, ma che gli hanno consentito di tornare in campo.



Manning è un predestinato. Il padre Archie è stato un quarterback della NFL per 14 anni, il fratello minore Eli è il quarterback dei New York Giants e ha vinto due Super Bowl, ma Peyton ha ormai scritto quasi tutte le pagine del libro dei record. Eppure c'è chi ancora nutre dubbi perchè ha raggiunto solo due finali, vincendo appena un solo titolo con gli Indianapolis Colts. Ora ha l'occasione di ripetersi con la casacca dei Denver Broncos in una stagione che potrebbe diventare la più grande di sempre.