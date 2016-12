Nfl: Broncos-Seahawks, Superbowl a New York

E' l'evento annuale più importante. Non soltanto negli Stati Uniti. Perchè il Super Bowl è un appuntamento mondiale, come testimoniano i 180 Paesi che saranno collegati in diretta da New York: naturalmente risponderà presente anche Italia 1 a partire dalle 00.30. Dalle 23:15 su Italia2 'Road to the Super Bowl' accompagnerà gli appassionati fino all'ora X. Il tutto sarà visibile in streaming sul nostro sito. Al Metlife stadium a East Rutherford nel New Jersey saranno in 80 mila ad assistere alla sfida tra i Denver Broncos e Seattle Seahawks, davanti ai televisori ben oltre i 100 milioni.