Nfl, playoff: Denver-Seattle è il Super Bowl XLVIII

Denver contro Seattle. E' questo il Super Bowl XLVIII, in programma il prossimo 2 febbraio a East Rutherford, in New Jersey. I Broncos si aggiudicano il titolo AFC battendo 26-16 i New England Patriots: grande serata per Peyton Manning che vince la sfida dei quarterback con Tom Brady. Nell'altra finale di Conference i Seahawks s'impongono 23-17 contro i San Francisco 49ers al termine di una gara risolta solo nei minuti finali.