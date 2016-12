Nfl, playoff: commoventi Colts, i Saints vincono all'ultimo secondo

Sono cominciati i playoff Nfl 2014, che porteranno al Superbowl XLVIII di East Rutherford, in New Jersey. Emozioni a non finire nei primi due dei quattro Wild Card Rounds: nella Afc i Colts rimontano e battono 45-44 i Kansas City Chiefs , tre td-pass di Andrew Luck. Al Lincoln Financial di Philadelphia, Eagles battuti 26-24 con un field goal da 32 yards di Shayne Graham, che spedisce i Saints a giocarsi il Divisional Round contro Seattle.

Al Lucas Oil Stadium sembra andare tutto male ai padroni di casa, con il quarterback Andrew Luck che regala tre intercetti alla difesa dei Chiefs nel primo tempo, che Kansas City chiude avanti 31-10 grazie anche a tre td-pass di Alex Smith. Il 38-10 di inizio terzo quarto sembra sigillare la vittoria per la squadra allenata da Andy Reid, ma i Colts infilano la seconda rimonta più ampia nella storia dei playoff e ribaltano il risultato: protagonista è proprio Luck, che a 4:38 dalla fine lancia un passaggio da 64 yards per il touchdown di Hilton, che fa esplodere i tifosi dei Colts, che vedranno i loro beniamini andarsi a giocare il Divisional Round contro una tra New England Patriots o Denver Broncos. Per i Chiefs continua l'incubo dei playoff, nona sconfitta in fila nella post season per la franchigia del Missouri. Bisogna aspettare che lo scadere dei tempi regolamentari per assistere alla prima vittoria esterna dei New Orleans Saints nei playoff: nonostante i due intercetti di Drew Brees, New Orleans si salva all'ultimo respiro grazie ad un calcio dalle 32 yards di Shayne Graham, che porta in dote 4 field goals per 14 punti complessivi. Eagles che salutano i playoff, mentre ora per New Orleans c'è la durissima prova contro i Seattle Seahawks nel secondo turno della Nfc. Nella notte fra domenica e lunedì si completa il quadro dei playoff, con Cincinnati Bengals-San Diego Chargers e Green Bay Packers contro San Francisco 49ers.